Ha colpito per tre volte alla gola la moglie per gelosia. È così finito in manette L.X., un quarantottenne cinese, domiciliato a Sanluri e parrucchiere in via Carlo Felice.

All’arrivo dei carabinieri, intorno alla mezzanotte, i militari hanno trovato l’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza e con ancora il coltello che ha usato per ferire la donna in mano, in cucina. Dopo averlo disarmato, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo, preso dall’ira e dalla gelosia per via di alcuni messaggi che le erano arrivati, aveva pugnalato per ben tre volte la moglie alla gola, per fortuna in modo non grave.

All’ospedale di San Gavino Monreale la donna è stata medicata con alcuni punti di sutura.

L’uomo è stato arrestato e attende questa mattina il rito per direttissima presso il Tribunale Cagliari.