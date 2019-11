Un uomo di 36 anni è stato arrestato ieri a Cagliari per possesso di droga.

Già conosciuto e tenuto sott’occhio, nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia ha bloccato un cagliaritano, trovandogli addosso 2 grammi e 80 euro in contanti, mentre all’interno della sua abitazione, gli Agenti hanno trovato altre confezioni di marijuana per un peso totale 1.162 grammi ed hashish per un totale di 244 grammi.