Intervento dei Vigili del fuoco in via Lodovico Bayle nel centro storico della città di Cagliari, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115 per una perdita di gas dovuta alla rottura di un tubo della rete cittadina a seguito dell’impatto di un’autovettura che per cause ancora da accertare è andata a finire a bordo strada lesionando la tubazione.

Sul posto si è immediatamente recata la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale (squadra terra), intorno alle 14:50.

Gli operatori dei Vvf hanno tempestivamente provveduto a delimitare l’area per la messa in sicurezza, tamponando la perdita dalla tubazione sino all’arrivo dei tecnici dell’Isgas che hanno provveduto alla riparazione.