E’ stato scarcerato e ha il divieto di dimora nel Comune di Sanluri, Li Xianfu, il cittadino cinese di 48 anni arrestato dai carabinieri dopo la violenta aggressione ai danni della compagna, una giovane connazionale di 30 anni, che è riuscita a rifugiarsi in una stanza della casa e a dare l’allarme al 112.

L’uomo si è presentato in Tribunale per essere giudicato con rito direttissimo. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha rimesso il 48enne in libertà con il divieto di dimora. I carabinieri, nel frattempo, hanno ricostruito nei dettagli quanto accaduto nell’abitazione della coppia, in via Carlo Felice a Sanluri.

Si è appreso, in particolare, che Li Xianfu ha ferito al collo la donna non con un semplice coltello ma con una mannaia da cucina: tre colpi in rapida successione al culmine di una lite furibonda.