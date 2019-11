Un giornalista cagliaritano è stato minacciato dopo aver dato la notizia dell’ennesimo atto di vandalismo nella terrazza del Bastione di Saint-Remy, uno dei monumenti più importanti di Cagliari. L’attacco a Paolo Rapeanu, cronista della testata Castedduonline, è arrivato via web. E l’Associazione della Stampa sarda ha preso subito posizione.

“È deprimente – si legge in una nota – che qualcuno sia ancora convinto di poter minacciare un giornalista perché ha dato una notizia e poi farla franca. L’Assostampa sarda – dice il sindacato dei giornalisti – solidarizza con Paolo Rapeanu, che molto opportunamente ha segnalato all’autorità giudiziaria le intimidazioni che gli sono state rivolte, e lo affiancherà in tutte le iniziative utili per tutelare la sua serenità e la sua indipendenza di cronista. Chi cerca di spaventare un giornalista sardo ottiene un solo effetto: far indignare anche tutti i suoi colleghi”.