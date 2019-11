“L’esercitazione dimostrativa Bentu Estu 2019 conferma l’importanza di mantenere una stretta sinergia con tutti i principali attori chiamati in causa in occasione situazioni emergenziali complesse. L’azione congiunta e coordinata delle Forze Armate, della Protezione Civile e degli Enti Locali è un chiaro fattore di successo nel fronteggiare eventuali disastri ambientali che possono coinvolgere i cittadini. Tale addestramento è stato reso possibile anche grazie all’uso dei sistemi di simulazione, di moderna concezione, opportunamente ‘customizzati’ per le esigenze degli assetti preposti alle funzioni e compiti di Protezione Civile”.

Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi, al termine dell’esercitazione congiunta svoltasi al Centro Addestramento Tattico di Primo livello di Capo Teulada e che ha visto la partecipazione di unità della Brigata Sassari, Prefettura di Cagliari, Vitrociset, azienda del gruppo Leonardo, Regione Sardegna, il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4), assetti operativi inseriti nell’organizzazione di Protezione Civile regionale e delle Forze di Pubblica Sicurezza locali.

“Protocolli d’Intesa come quello sottoscritto tra il Ministro della Difesa e il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna negli anni 2017 e 2019, sono certamente utili in quanto prevedono, tra l’altro, lo sviluppo di programmi di studio, ricerca e sperimentazione di possibili attività duali di comune interesse tra Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna”, ha concluso Calvisi.