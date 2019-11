Via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle linee guida sulle aree Sic (Siti di interesse comunitario) e Zps (Zone di protezione speciali). Per il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, si tratta di “un’intesa importante, che rafforza la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico aprendo nuove prospettive di sviluppo per tutta l’Isola con l’utilizzo consapevole e responsabile delle nostre risorse naturali”.

Le linee guida, ha aggiunto, “sono un ulteriore strumento di garanzia per il nostro territorio e il risultato di oggi rientra nell’ambito dei lavori della commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni di cui la Sardegna è autorità nazionale di coordinamento”.

Il provvedimento – ha rimarcato l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis, a Roma con il governatore per la conferenza, “arriva dopo una complessa istruttoria portata avanti dalla Regione e l’accordo raggiunto costituisce lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi regionali e degli strumenti amministrativi di settore per l’applicazione della direttiva comunitaria in materia di procedimenti per la valutazione di incidenza”. Inoltre, “con il nostro lavoro abbiamo anche evitato che l’Italia fosse sottoposta a una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea”.