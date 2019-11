*Distrugge la casa di un conoscente e va in caserma per aggredire i Carabinieri*

Ieri sera a Guspini i carabinieri hanno arresto O.R., 60enne disoccupato di Guspini per resistenza a P.U., violazione di domicilio e danneggiamento.

Intorno alle ore 17.00 l’uomo si è presentato presso la stazione dei carabinieri di Guspini in grave stato di alterazione psicofisica e dopo aver suonato il campanello ha urlava e colpito con calci e pugni il cancello d’ingresso, per scagliarsi poi contro l’equipaggio intervenuto per dare manforte al militare di servizio alla caserma.

Gli accertamenti effettuati a seguito dell’arresto consentivano di appurare che l’uomo, poco prima di essere arrestato, aveva sfondato la porta d’ingresso e aveva devastato la casa di un conoscente in via Alessandrini di Guspini.