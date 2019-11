“Tutti i pazienti e gli operatori hanno diritto di essere curati e di curare in locali idonei, puliti, accoglienti e rispettosi della loro dignità”. Lo scrivono in una petizione su change.org gli operatori della Clinica psichiatrica di Cagliari che protestano per il mancato trasferimento della Struttura complessa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nei locali dell’ex Cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio.

“Tutto sembrava pronto – si legge nel testo della petizione, firmata ormai da 4mila persone – per il trasferimento nella struttura Universitaria di Psichiatria nel cuore della città, pronta per accogliere 50 operatori e 2500 assistiti e dare una possibilità di migliorare la qualità delle cure e della formazione. Con profonda costernazione e preoccupazione siamo venuti a conoscenza del possibile mancato trasferimento dopo un lungo periodo di progetti, di impegno e di programmi predisposti dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di concerto con gli operatori della psichiatria universitaria per migliorare la situazione logistica e strutturale del Centro di Salute Mentale e del Day Hospital della città di Cagliari che questo trasferimento avrebbe consentito”.

I punti cardine della petizione

Sono due, secondo i firmatari della petizione, gli aspetti fondamentali della protesta.

“È importante – si legge – che i servizi di psichiatria siano collocati in luoghi di facile accessibilità e a forte integrazione con le altre discipline mediche e con i servizi sociali. La stessa OMS ha sottolineato l’importanza di quest’area dell’assistenza pubblica nel Programma 2013-2020. L’Italia è purtroppo uno dei paesi occidentali che meno investe nella salute mentale. Rendere i luoghi di cura accoglienti e a misura degli specifici bisogni di coloro che soffrono aiuta a far sì che le persone non si sentano “ghettizzate” quando hanno la necessità di chiedere aiuto. Riteniamo che sia fondamentale agire per evitare lo stigma che riguarda la psichiatria e i suoi pazienti e pensiamo che il trasferimento all’ospedale diurno costituisca un forte segnale in tal senso. Allo stesso modo, le persone che lavorano nella salute mentale devono sentirsi parte integrante del servizio sanitario, a pieno diritto e con pari dignità e importanza rispetto a tutti gli operatori della sanità”.

“La Struttura Complessa di Psichiatria della AOU – continua la petizione – svolge un ruolo formativo fondamentale per gli studenti dell’Università di Cagliari, ad essa afferisce la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, attualmente l’unica attiva nella Regione. Il venir meno delle strutture adeguate può avere come conseguenza il mancato accreditamento della Scuola stessa così come è già successo per altre scuole di specializzazione della regione e di altre sedi universitarie italiane. Il trasferimento nel reparto ristrutturato del San Giovanni di Dio, con anche la presenza del Day Hospital, garantirebbe il rispetto delle misure di accreditamento della Scuola e la sua sopravvivenza. Come ribadito dalla delibera del Direttore Generale della AOU di Cagliari n.1179 del 13.11.2019” è obiettivo strategico dell’Università degli Studi di Cagliari e della AOU trasferire ed accorpare tutte le Scuole di Specializzazione presso il presidio Duilio Casula quale sede centrale dell’attività didattica ed assistenziale”e tra i Reparti e i Servizi attualmente ubicati al San Giovanni di Dio la stessa delibera indica il reparto di Psichiatria (facendo riferimento al fatto che sia solo “temporaneamente presso la sede di Via Liguria)”.

La richiesta all’Assessore

La decisione di negare improvvisamente questa struttura rinnovata e adeguata, attesa da anni a da tempo programmata, per i firmatari sembra esprimere una scarsa considerazione per la salute mentale e per la formazione in questo settore così rilevante del sistema Sanitario Regionale.

“Voglia – è la richiesta diretta all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale Regione Sardegna – alla sanità nell’interesse primario della popolazione di pazienti che afferisce al servizio, degli operatori che vi lavorano e del ruolo formativo che la psichiatria universitaria di Cagliari svolge per tutta la Regione, acconsentire al trasferimento in tempi brevi della S.C. di Psichiatria da Via Liguria ai locali della ex Cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio”.