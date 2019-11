I Sospiri sono un duo vocale formato da Maria Paolucci e Davide Mura, due ragazzi sardi di Domusnovas e Musei che hanno da sempre il sogno della musica. Il progetto “Sospiri” è nato quasi per caso tra i banchi di scuola, ma da qualche anno a questa parte sta divenendo realtà.

Maria e Davide sono tornati per la terza volta a Sanremo per le semifinali nazionali di Areasanremo 2019, ma nemmeno quest’anno hanno avuto accesso alla finale. Ma non tutto è perduto perché, tornati dall’esperienza sanremese, sono entrati in contatto con l’etichetta discografica indipendente Matilde Dischi, che gli ha proposto di pubblicare il singolo destinato a Sanremo sotto la loro etichetta, all’interno del progetto emergente “Maionese Project” e distribuito da Artist First, leader in Italia per distribuzione musicale.

Il singolo Molecole è disponibile dal 29 novembre in tutti gli store digitali e streaming online https://open.spotify.com/album/5cfHy2dct5DKMr87Sqw0L2?si=U1z8NcKDTmWMGzu38Jop7w

Questa canzone è stata scritta da Maria e Davide (Sospiri), insieme ad un autore torinese loro amico, Michele Mastrosimone, in arte Michele Mers. La produzione invece è tutta made in Sardinia, di AD Power Production di Lorenzo Cuscusa, che da sempre sostiene i ragazzi nei loro progetti.

Maria Paolucci, classe ’94 e Davide Mura, classe ’92, sono due ragazzi sardi con la passione per la musica sin dalla tenera età. Si sono conosciuti nel 2010, in occasione del concerto della scuola superiore e da quel momento non si sono mai persi di vista.