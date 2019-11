La piena realizzazione da parte della Regione di questo strumento di prevenzione del cancro, di pianificazione dei servizi alle persone e di valutazione delle terapie utilizzate in Sud Sardegna.

Di queste e di altre tematiche si parlerà ad Assemini nell’incontro in Sala consiliare in programma venerdì il 6 dicembre 2019 alle ore 17:30.

Al momento nell’Isola esistono solo due registri di tumori locali, gestiti dalle ex Asl di Sassari e di Nuoro. Il resto del territorio, ovvero 210 comuni da Bosa a Teulada a Villaputzu sono esclusi dallo studio. L’incontro metterà in luce come e perché occorre un registro di tumori anche per il Sud Sardegna.

Al convegno, organizzato dall’associazione LiberAssemini, interverranno:

Claudia Zuncheddu: medica Isde, medici per l’ambiente

Maria Laura Orrù, consigliera regionale, Commissione Ambiente

Stefano Deliperi, Gruppo di Intervento Giuridico Onlus

Modera: Simone Spiga, direttore di Cagliariapad.