Discarica abusiva sulla SS 195 a Cagliari – Mobilitati con noi!

Proseguono le segnalazioni sulla mail della Redazione di Cagliaripad delle discariche abusive presenti nel territorio sardo.

Questa volta, il video giunge dalla Strada Statale 195, alle porte di Cagliari.

Come si può notare, nella zona tra il ponte della Scafa e la sede Tiscali, i cumuli di rifiuti abbondano in più punti della strada, in zone che sono alla luce del sole: si va dalle classiche bottiglie di vetro, ai piatti di plastica celesti con annessi bicchieri e posate abbinati; materassi, lamiere, borse usate.

Entrambe le carreggiate offrono piazzole di sosta colme di buste nere indifferenziate di spazzatura.

Il video è di Enrica Massa.