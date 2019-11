Incidente stradale questa mattina nel quartiere di San Michele.

Una Ford Focus guidata da un 43enne residente in provincia di Cagliari, mentre percorreva via Is Mirrionis in direzione via Cadello, ha investito un pedone sulle strisce situate davanti all’Ospedale Santissima Trinità.

Il pedone, di 48 anni, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato non in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.