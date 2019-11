I carabinieri di Jerzu hanno denunciato alla Procura di Lanusei un 40enne, di origini brasiliane ma residente da anni a Catanzaro, per truffa aggravata.

I fatti risalgono allo scorso mese di agosto quando un giovane jerzese, dopo aver letto un annuncio per la vendita di un’autovettura su un noto sito internet dedicato agli acquisti on line, ha contattato il truffatore per concludere l’acquisto.

Dopo una breve trattativa, con artifizi e raggiri, il brasiliano è riuscito a farsi accreditare su una carta prepagata circa 200 euro quale acconto per l’acquisto, poi ha fatto perdere le sue tracce.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri hanno permesso di smascherare il 40enne che, gravato da numerosi precedenti analoghi, dovrà ora rispondere di truffa aggravata.