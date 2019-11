Nella puntata di ieri sera della trasmissione Piazza Pulita si è affrontato il tema scottante delle fondazioni politiche e principalmente di quella voluta da Matteo Renzi.

All’interno dello speciale l’intervista a Vincenzo Onorato, l’ armatore tra i finanziatori di Open,racconta un punto di vista molto utile per capire le motivazioni che portano alcuni imprenditori a sostenere fondazioni e o partiti politici.

Quanto ha dato alla fondazione Open Vincenzo Onorato? “Complessivamente credo 300mila euro, personalmente e come azienda”, “Credevo nel progetto politico di Matteo Renzi, e sul suo impegno sociale, all’epoca Matteo Renzi rappresentava il nuovo”. “Destra e sinistra non esistono più da anni, esiste l’impegno sulle persone che si predono a cuore le vicende legate all’occupazione dei marittimi italiani”.

Tutti ricorderanno l’intervento che Vincenzo Onorato fece alla Leopolda 6 del 2015 dove l’armatore disse: “Il lavoro fatto con il Governo è importante ed è un lavoro che si rivolge oggi a tutti i residenti, non solo i residenti ma anche i nativi in Sardegna. Con questo Governo si è realizzata la vera continuità territoriale, vi annuncio oggi che per i nativi e i residenti in Sardegna, ci sarà una tariffa tecnicamente chiamata ***** cioè valida tutto l’anno… quindi una tariffa di passaggio di 14 euro, quindi ai sardi presenti in sala, ai residenti presenti in sala, ci sono per voi 14 euro per andare in Sardegna. Si cambia lo scenario dei trasporti marittimi, e il particolare grazie non lo dovete rivolgere a me ma lo dovete rivolgere a Matteo Renzi e a questo Governo”