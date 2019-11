I Faith No More hanno annunciato il loto ritorno sulla scena mondiale, nei giorni scorsi infatti avevano programmato un conto alla rovescia e ora possiamo dire che la band di Mike Patton sarà in Europa nell’estate 2020.

Ecco le prime date confermate per il 2020:

13 giugno 2020 – Punchestown, Irlanda @ Sunstroke Festival

20 giugno 2020 – Clisson, Francia @ Hellfest

26 giugno 2020 – Oslo, Norvegia @ Tons Of Rock

8-11 luglio 2020 – Madrid, Spagna @ Mad Cool Festival