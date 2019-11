Grazie per aver creato l’ennesimo evento sbilanciato di genere, quasi tutto al maschile (2 donne e 22 uomini) come anche il precedente che in USA hanno rinominato “manels”, only male-panels, in modo dispregiativo. Noi non vi disprezziamo, ci mancherebbe, vi chiediamo solo cosa vi passa per la testa? Per questo ci siamo ispirate all’hashtag #Boycottmanels, facendolo arrivare anche in Sardegna e per rendere evidente quanto occasioni come queste siano fuori dal tempo e dalla civiltà. Non rappresentare le donne a quel tavolo, la metà della popolazione mondiale, e di quel 67%* di donne del turismo che si impegnano e studiano discipline economiche e turistiche nel mondo e che, statistiche alla mano, portano anche risultati migliori nelle Università**, in tutti i campi, ci lascia molto perplessi e mette anche in dubbio le vostre capacità.

Anche in Italia, sappiatelo, ci laureiamo di più (34% vs 29%), finiamo prima e in corso (51% vs 46%) e con voti migliori (103,4/100 vs 101,3/100) dei colleghi uomini. Anche nelle discipline economiche, dove rientra lo studio del turismo, abbiamo i voti più alti (100,3/100 vs 98,1/100). Eppure, e non si capisce come, a quel tavolo non ci siamo. Bizzarro, vero? Ci troviamo oggi qui, in una Università, quella di Economia e Management del Turismo di Olbia, a trasmettere anche ai ragazzi che la frequentano un modello che dovrebbe essere di equità, di condivisione, di punti di vista differenti ma ugualmente dignitosi e indispensabili. Una visione, una missione per i nostri futuri talenti che sia orientata all’eguaglianza di genere, affinché siano liberi di realizzare i loro sogni, avendo a disposizione le stesse possibilità.

L’evento che avete creato è invece sterile e fortemente compromesso perché sbilanciato nel genere e nel generazionale; un evento che non potrà mai essere proficuo e utile, perché porterà sempre e solo un punto di vista univoco sulle tematiche che oggi voi proponete come momento di studio collettivo in questa iniziativa Call2Action. E questa inutilità sarà evidente non solo a chi parteciperà per ascoltare, così incompleto e “time consuming” ma lo sarà anche per i relatori che avete invitato, i quali si troveranno a sentire la mancanza di un confronto differente e non certo meno competente, come quello delle donne che non avete invitato. Una occasione mancata!

Ma noi siamo qui per ringraziarvi comunque. Non è uno scherzo, ma una consapevolezza che ci ha portato finalmente a fare una riflessione di gruppo, ad unirci sempre di più per capire fino in fondo il motivo di questa assordante assenza. Dove sono le donne, dove siamo? Non ci sono abbastanza donne? Non ci sono donne abbastanza competenti? La risposta è evidente: le donne ci sono, sono competenti, sono tante. Abbiamo liste infinite di donne brave, bravissime, straordinarie che avrebbero potuto a buon diritto sedere come relatrici a quel tavolo e a tanti altri tavoli. Donne disponibili ad intervenire, a discutere, a trasferire il loro sapere. Questa potrebbe essere per voi l’occasione per riflettere e porre rimedio a questa incredibile e inspiegabile assenza. Un’occasione per dimostrare che non siamo rimasti indietro.

Un gesto di civiltà, senza scuse né alibi. Giocare in maniera scorretta sottrae dignità a chi non è in grado di giocare un gioco leale, pulito, equilibrato, e se pensate di vincere le partite in questo modo in realtà siete dei perdenti. Qui oggi si parla di sport e credo che il tema sia a voi molto caro, quello del “fairplay”, del gioco corretto. Applichiamolo. E per questo noi non saremo lì ad applaudirvi, ma vi boicotteremo con la nostra assenza, lasciandovi giocare da soli.

Le firmatarie: Giulia Eremita, Giovanna Lorrai, Patrizia Asproni, Clara Pili, Maria Luisa Biggio, Maria Benedetta Cabitza, Alessandra Guigoni, Eleonora Casula, Carmina Conte, Paola Giuntelli, Daniela Falconi, Susanna Naitza, Barbara Cadeddu, Paola Casula, Carla Medau, Alessia Ghisoni, Paola Tuveri, Anna Maria Ladu Aroti Meloni, Barbara Cubeddu, Gian Luca Filippi, Vincenza Garau, Mara Diana, Valeria Pirodda, Sandro Usai, Ilenia Cocco, Corrado Putzu, Alessandra Corrias.

E tutte le donne e gli uomini che, da questo momento in poi, vorranno iniziare a… contare con noi!