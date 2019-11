Paura nel primo pomeriggio di oggi a Londra dove sono stati sentiti colpi di pistola esplodere nella zona del London Bridge.

Si è subito creato il panico tra la folla con il fuggi fuggi generale di decine di persone, tra cittadini e turisti, che si sono dati alla fuga paralizzando il traffico.

Un portavoce di Scotland Yard ha comunicato che è in atto “una operazione di polizia per far fronte ad un incidente”.