Colpi d’arma da fuoco e polizia in azione in questi minuti a London Bridge, nel cuore di Londra. Lo riferiscono i media citando testimoni e fonti investigative. Non ancora chiaro il contesto.

Secondo le prime informazioni, la polizia ha cordonato l’area bloccando l’accesso al ponte dove staziona un camion al centro della carreggiata. Scotland Yard al momento fa riferimento sul suo account Twitter a “un incidente”, invitando a evitare la zona. Il servizio di ambulanze di Londra twitta a sua volta di aver inviato alcune ambulanze sul posto. La zona è stata teatro negli anni scorsi di un attacco terroristico di matrice jihadista.

L’uomo cui la polizia britannica secondo Sky News è stato ucciso, e – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – aveva in mano un coltello. L

Al momento Scotland Yard non conferma se si tratti di un episodio di matrice terroristica.