La Guardia di finanza di Olbia dice addio a Zatto, il cane pastore che per otto anni ha prestato servizio con le Fiamme gialle, contribuendo a smascherare i trafficanti di droga che sbarcavano in Gallura in nave o in aereo. Zatto è morto la scorsa notte, dopo anni di onorata carriera. Era nato il 14 ottobre 2010 a Castiglione del Lago, in Umbria, dove ha sede il Centro di allevamento e addestramento cinofilo della Finanza.

A Olbia era arrivato ancora cucciolo nell’autunno del 2011 e dal 7 ottobre di quell’anno era stato inserito nella squadra cinofili del gruppo. Durante la sua carriera Zatto ha consentito al suo conduttore di arrestare 51 persone e di denunciarne a piede libero oltre cento, contribuendo al ritrovamento e sequestro di oltre 5 chili di eroina e ben 30 di cocaina, decine di chili di marijuana e 250 chili di hashish.

Ora il compito di presidiare i porti della Gallura al posto di Zatto, insieme alle altre unità cinofile del gruppo, sarà affidato alla piccola Betty, splendido esemplare di pastore belga della varietà Malinois, ancora in addestramento, che ha compiuto un anno in questi giorni e che è stato donato alla Guardia di finanza da un cittadino olbiese.