Vale quasi 43 milioni di euro, spalmati su nove anni, il bando per il nuovo servizio di igiene urbana pubblicato oggi all’albo pretorio del Comune di Oristano. L’obiettivo – come hanno spiegato il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri – è quello di “migliorare significativamente la qualità del servizio e raggiungere e mantenere costante la soglia dell’80% della raccolta differenziata”.

Un risultato, quello dell’80%, peraltro già raggiunto in questi ultimi mesi, che permetterà, se confermato, una premialità del 50% di sconto sui costi per il conferimento del secco non riciclabile. Il bando prevede il miglioramento dei servizi di spazzamento delle strada, pulizia delle caditoie e diserbo diserbo sia sul territorio cittadino sia in quello delle frazioni e delle borgate. Particolare attenzione viene riservata dal bando alla borgata marina di Torregrande, dove per la stagione estiva è stata prevista la presenza quotidiana di un ecocentro mobile prevista finora solo per un giorno alla settimana.

Tra le novità più rilevanti la introduzione, quantomeno in via sperimentale, del codice identificativo dei mastelli e delle buste non solo per le singole utenze ma anche per i condomini fino a nove unità abitative. Le imprese interessate hanno tempo fino al prossimo 8 gennaio per presentare la propria offerta migliorativa che peserà in misura decisamente superiore rispetto al ribasso d’asta. L’amministrazione conta di poter avviare il nuovo appalto tra maggio e giugno 2020.