La manovra di Bilancio della Regione potrà essere portata in Aula solo dopo che il Parlamento avrà approvato la Finanziaria nazionale. Lo ha ricordato l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino intervenendo in Consiglio durante la discussione dell’assestamento da 80 milioni di euro. Questo, ha spiegato, “perché nel bilanci dello Stato devono risultare le risorse aggiuntive dell’accordo storico siglato con Roma, che dovranno essere trasferite a noi”. Ed ecco perché “andremo in esercizio provvisorio, anche noi avremmo voluto approvare la Finanziaria entro il 31 dicembre”.

Oggi, intanto, dopo le incertezze dei giorni scorsi, l’Aula dovrebbe dare il via libera alla manovrina che stanzia fondi per 80 milioni. Si tratta, ha chiarito ancora Fasolino, “di una variazione che impiega l’uno per cento delle risorse del bilancio regionale”. E tuttavia, ha sottolineato l’assessore, prevede alcuni interventi “davvero interessanti per le famiglie, mi riferisco ai bonus per gli asili, per le imprese e per i tassisti, che potranno cambiare le auto o ammodernarle, e a favore dei Comuni colpiti dagli incendi della scorsa estate”.

Dopo la discussione generale il Consiglio ha approvato il passaggio agli articoli. A inizio seduta la consigliera dei Progressisti Laura Caddeo, a nome di tutte le componenti del Consiglio, ha pronunciato un breve intervento in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Le altre consigliere hanno letto alcuni brani ricavati da drammatici episodi di vita vissuta, scritti da donne vittime di violenza. Le testimonianze sono state lette da Maria Laura Orrù (Progressisti), Desirè Alma Manca (M5s), Annalisa Mele e Sara Canu (Lega), Elena Fancello (Misto), Carla Cuccu (M5s) e Alessandra Zedda (Fi).