Momenti di paura oggi pomeriggio in via Pitzolo a Cagliari. Un incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno allontanato dalle abitazioni due famiglie, mentre altri condomini, visto che il fumo stava riempiendo le scale, sono scappati fuori dal palazzo.

Nel giro di un’ora i vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’appartamento. Gli inquilini sono potuti tornare subito in casa. I danni non sono ancora stati quantificati.