In questo momento la nostra regione è ancora interessata da un flusso di correnti oceaniche che portano vento localmente sostenuto e nuvolosità sparsa. Ampliando il campo di osservazione, in Europa è in atto un riassetto barico che vede l’Alta Pressione delle Azzorre portarsi a ridosso dell’Europa occidentale e contestualmente una massa d’aria fredda sta per piombare sull’Europa centro orientale.

Freddo che poi si propagherà, tramite una depressione secondaria, verso la Penisola Iberica e il nord Africa. Depressione che dovrebbe approfondirsi a inizio della prossima settimana, allorquando uno spostamento verso est potrebbe determinare un progressivo, severo peggioramento anche in Sardegna.

Prima però andremo incontro a un miglioramento che si manifesterà soprattutto sabato, allorquando prevarranno le schiarite e si calmerà il vento. Le temperature saranno gradevoli. Domenica ci sarà una rotazione del vento dai quadranti meridionali, sintomo dell’approfondimento di una depressione a ovest della nostra regione. Aumenteranno le nubi, ma non avremo precipitazioni associate, precipitazioni che invece potrebbero subentrare localmente lunedì lungo la fascia orientale dell’Isola.

In collaborazione con Meteo Sardegna