Ha fatto vivere ai genitori due anni da incubo, minacciandoli, tormentandoli e picchiandoli pur di ottenere denaro. In quattro mesi avrebbe ‘scucito’ loro circa 100 euro al giorno, che poi utilizzava per comprare droga. Un inferno per un 69enne e per la moglie di 60 anni terminato solo oggi quando i carabinieri sono andati ad arrestare il figlio. In manette per estorsione continuata, lesioni e maltrattamenti in famiglia è finito un 25enne di Cagliari.

Il giovane adesso si trova ai domiciliari, in una struttura nel Nuorese. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Sant’Avendrace sono iniziate alcuni mesi fa a seguito delle segnalazioni ricevute dalle vittime, ma anche degli interventi fatti dagli stessi carabinieri per sedare le furibonde liti scoppiate in casa. I militari hanno accertato che i maltrattamenti erano iniziati due anni fa.

Il giovane avrebbe minacciato i genitori e in diverse occasioni li avrebbe picchiati. Negli ultimi quattro mesi accanto alle minacce sono arrivate le richieste di soldi: cento euro al giorno prima per comprare droga e alcol. I carabinieri, raccolte tutte le informazioni, hanno presentato una dettagliata relazione in Procura e oggi per il 25enne sono scattate le manette.