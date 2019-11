Un ragazzo oristanese di 18 anni è stato allontanato dalla casa familiare dopo la denuncia della madre, che per due anni aveva subito in silenzio maltrattamenti e comportamenti violenti che non risparmiavano neanche la sorellina di soli 10 anni.

Il provvedimento, disposto dalla magistratura, è stato eseguito dalla Squadra Mobile lunedì 25 novembre, proprio nel giorno in cui si celebrava la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, dopo che la donna si era finalmente decisa a chiedere l’aiuto degli investigatori della sezione specializzata sui reati contro le donne e i minori.

Alla Polizia la donna ha raccontato delle minacce e dei comportamenti violenti del figlio per avere i soldi che gli servivano per acquistare la droga