Nella tarda mattinata di oggi, a Guspini, tre ladri, due donne e un uomo, hanno compiuto un furto all’interno di una villetta in Vico Battipaglia.

La proprietaria, mentre rientrava a casa, ha sorpreso le due donne, probabilmente di etnia Rom, mentre uscivano dall’abitazione, le quali appena l’hanno vista si sono date alla fuga, prima a piedi per le vie limitrofe poi a bordo di un’utilitaria che era parcheggiata lì vicino e che era condotta da un terzo complice che le attendeva.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Guspini e del Radiomobile della Compagnia che hanno avviavano le indagini.

Le due sono entrate in casa dopo aver forzato una finestra e sono riuscite a portare via refurtiva per un valore di circa 1000 euro.