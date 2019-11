Investimento di un pedone in tarda serata in via Peretti a Cagliari.

Una Fiat condotto da un 59enne cagliaritano mentre percorreva via Peretti ha urtato un pedone 57enne di Cagliari.

Il conducente del mezzo è stato sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico ed è risultando positivo.

La patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato posto sotto fermo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno soccorso il pedone e portato in ospedale.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Cagliari.