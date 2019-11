Incidente stradale in tarda serata nel quartiere di Monte Urpinu, dove è avvenuto uno scontro frontale in via Scano tra una Fiesta che svoltava a sinistra verso via Vidal e una Opel corsa che percorreva via Scano.

Nel frontale sono rimaste ferite 5 persone, tutte soccorse dal 118 e trasportate in diversi ospedali. Tra loro tre bambini.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.