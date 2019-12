I Pearl Jam ritornano in Italia con un concerto evento domenica 5 luglio 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il 22 ottobre 2015 la band ha festeggiato 25 anni di concerti live, dopo 10 album in studio e centinaia di performance incredibili, la band continua ad ottenere il consenso di critica e pubblico. I Pearl Jam hanno venduto complessivamente 85 milioni di dischi e sono stati inseriti nel 2017 nella Rock and Roll Hall of Fame.

I Pearl Jam suoneranno in 13 date in giro per l’Europa a partire da giugno del prossimo anno. L’apertura del tour avverrà il 23 giugno a Francoforte, dove la band non si esibiva dal 1992 e si concluderà il 22 luglio ad Amsterdam. Il gruppo farà tappa anche a Budapest dopo 23 anni e a Zurigo (l’ultimo concerto qui fu nel 2000).