Sport sardo in lutto. Questa mattina è stato trovato privo di vita Franco Matta, 72 anni, ex presidente del Movimento sportivo popolare. Il corpo dell’anziano è stato scoperto intorno alle 8 in via Crespellani, nella sede dell’Msp, dove gestiva ancora alcune attività.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e il 118. La morte è riconducibile a un suicidio.