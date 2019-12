La settimana per i segni di terra sarà propizia per l’amore e farà emergere il lato più romantico. I single potranno sfoderare tutto il loro fascino e sul lavoro ci saranno molti impegni soprattutto nelle prime giornate della settimana. Per i segni di acqua ci saranno incontri memorabili e molti single potranno trovare l’anima gemella. Sul lavoro nel fine settimana ci sarà un cambiamento favorevole nel percorso professionale. La settimana per i segni di aria sarà invece incerta, gli astri saranno sfavorevoli e a risentirne potrebbe essere la tranquillità familiare. Sul fronte lavorativo potreste trovare parecchie difficoltà a livello gestionale. Nel settore sentimentale dei segni di fuoco la settimana preannuncia positività sia per le coppie che per il cuori solitari. Il lavoro sarà intenso e potranno esserci giornate caratterizzate da picchi di stress. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: sarete particolarmente irritabili questa settimana, Probabilmente avrete i nervi a fior di pelle a causa delle pressioni del partner su un progetto che dovrete portare avanti insieme. A parte la giornata di venerdì, gli altri giorni potrebbero rivelarsi alquanto difficili e dovrete fare i conti con altri problemi di varia natura che andranno ad aggiungersi. Qualcosa andrà meglio nel fine settimana, quando anche i single potranno avere una tregua.

Lavoro: qualcuno sul posto di lavoro vi darà del filo da torcere, ma non riuscirà ad impedirvi di raggiungere i vostri progetti. Nonostante tutti gli imprevisti e i problemi di natura privata sarete comunque concentrati sulle questioni di lavoro e nessuno potrà battervi.

Toro

Amore: con Venere e la Luna questa settimana sarà propizia per far emergere il vostro lato più romantico. L’ambito amoroso sarà infatti abbastanza favorevole per rendere piacevoli e sensuali le serate. Soprattutto nel weekend sarete animati da tante belle intenzioni, e anche i single potranno sfoderare tutto il loro fascino consapevoli di fare colpo.

Lavoro: saranno molti gli impegni che assorbiranno gran parte del vostro tempo nelle prime giornate della settimana. Probabilmente sarete occupati anche con affari importanti, che non potrete tralasciare. Il vostro periodo fortunato continua a regalarvi ancora tante soddisfazioni, quindi sfruttate tutte le occasioni.

Gemelli

Amore: i nati Gemelli questa settimana dovranno essere più accorti con il partner se vorranno portare avanti la relazione serenamente. Evitate capricci e richieste senza senso, basta davvero poco per essere felici! I cuori solitari potranno sperimentare nuove avventure e fra queste qualcuno potrà anche riconoscere l’altra metà ideale.

Lavoro: probabilmente dovrete fare dei tagli alle vostre abitudini, on particolare a quelle finanziarie. Sarà anche meglio ridimensionare il lavoro e riprendere un ritmo più regolare per svolgere ogni cosa nel migliore dei modi. L’avvento di Giove spingerà a tagliare le spese superflue.

Cancro

Amore: nel corso della settimana non sarete al massimo della forma, soprattutto a livello mentale. Tante vicissitudini e problemi vi hanno scaricati, ma andrà meglio verso la fine, quando la pausa settimanale vi darà modo di rilassarsi e recuperare le energie. E allora tornerà il sorriso e la voglia di amare. Se siete single concedetevi qualche piacere anche sfizioso, che possa gratificarvi dalla mancanza di un partner.

Lavoro: settimana intensa e piena di impegni per i nati del segno, sarete messi a dura prova anche da capi e superiori che vogliono le cose precise e puntuali. Ma voi non lascerete che qualcuno possa parlar male del vostro operato, le stelle vi proteggono e vi incitano a dimostrare quanto valete.

Leone

Amore: settimana di grande positività per l’amore, chi ha intenzione di sposarsi o convivere può fare progetti e portarli a compimento. Molte saranno le cose che si concretizzeranno in questo periodo, anche per i single che cercano l’amore. Il fine settimana è un buon momento per tutti e si potrà fare un bilancio in vista dell’imminente fine dell’anno.

Lavoro: questa settimana segnerà un periodo di forte crescita in campo professionale. Quindi non risparmiatevi in idee, progetti e affari e badate a mettere ogni barlume di energia a disposizione del lavoro, senza però tralasciare i sentimenti. La situazione complessiva è in rialzo e Giove promette avanzamenti di carriera per coloro che hanno dato il massimo.

Vergine

Amore: l’umore decisamente in rialzo nel corso della settimana vi darà modo di essere più concilianti con il partner. Mettete da parte le polemiche e datevi da fare per venire incontro alla persona che amate senza farla entrare in confusione. Ottimo il fine settimana, anche i single avranno il tempo per conoscere nuove persone e frequentarle.

Lavoro: le nuove conoscenze che i nati del segno faranno questa settimana, specialmente da venerdì a domenica, potrebbero essere alquanto interessanti per il futuro lavorativo. Ci saranno tanti presupposti che faranno ben sperare in una migliore posizione all’interno del posto di lavoro.

Bilancia

Amore: questa settimana molti del segno appariranno diversi dal solito a causa di uno stato d’animo alquanto agitato. Le disposizioni planetarie controverse non agevoleranno la situazione e a risentirne potrebbe essere la tranquillità nel focolare domestico. Anche i cuori solitari non sapranno che fare e non avranno voglia di frequentare gente.

Lavoro: sul fronte lavorativo potreste trovare parecchie difficoltà a livello gestionale. Particolarmente pesanti saranno le giornate di mercoledì e giovedì, in cui sarete oberati di lavoro. A salvarvi sarà come sempre quel pizzico di fortuna che non vi abbandona mai, infatti qualcuno verrà a supportarvi oppure il vostro capo sarà meno esigente del solito.

Scorpione

Amore: questa settimana l’amore con il partner sarà prettamente passionale, ma non dimenticate di aggiungerci una buona dose di romanticismo. Al momento state conducendo una vita amorosa abbastanza soddisfacente e se avete un legame serio non avete che da viverlo appieno. I single potranno scegliere fra le tante opportunità che si porranno loro davanti.

Lavoro: ci saranno ottime prospettive di lavoro per chi da tempo è alla ricerca di un impiego e potrete anche fare dei salti di qualità grazie alla vostra spiccata intraprendenza. Marte e Mercurio doneranno ai nati Scorpione una buona dose di grinta ed intuizioni che si riveleranno proficue per il prossimo futuro.

Sagittario

Amore: nel settore sentimentale le cose vanno bene e se state intrattenendo una relazione sarete ricambiati al meglio. Se però si tratta di storie nate da poco non sempre ci potranno essere i presupposti per continuare, sarà meglio quindi rimanere amici. I cuori solitari proveranno a rimettersi in gioco e a dimenticare qualche sofferenza che in passato li ha spiazzati non poco.

Lavoro: il lavoro intenso vi spingerà ad essere piuttosto irritati e polemici. Nel corso della settimana ci saranno dei picchi di stress che dovrete assolutamente tenere sotto controllo, magari dedicandovi a sport o ad attività che amate particolarmente. Le incombenze pratiche che dovrete affrontare potrebbero rivelarsi davvero complicate.

Capricorno

Amore: questa settimana perderete di vista gli affetti per far spazio a situazioni lavorative che non potrete assolutamente abbandonare. Ci saranno però degli incontri che vi faranno rivedere alcune decisioni passate e anche chi è single potrà riflettere se è il caso di riprendere nuovamente i contatti con un ex.

Lavoro: ad inizio settimana potranno esserci delle complicazioni nel settore lavorativo, ma avrete molto da fare e troverete soluzioni adeguate anche alle questioni più urgenti. I Capricorno dovranno sopportare le fatiche di una settimana che comunque dovrebbe portare buoni guadagni nelle tasche.

Acquario

Amore: la settimana non sarà molto scorrevole nella vita amorosa e potreste fraintendere alcuni atteggiamenti del partner. Sarete sospettosi e certe cose non vi andranno a genio, ma non tirate troppo la corda sulle cose futili. Parlate solo se ci sono dei motivi fondati per farlo. I single troveranno tanti spunti per svagarsi e concedersi una pausa di relax.

Lavoro: Questa settimana vi sentirete confusi e smarriti, specialmente se avrete a che fare con qualche problema lavorativo. Sarete poco lucidi e non in grado di affrontare decisioni importanti, quindi rimandate qualsiasi cosa per la quale valga la pena riflettere. Ponete però la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Pesci

Amore: il passaggio di Giove nel loro segno influirà favorevolmente nella vita sentimentale dei Pesci. Ci saranno incontri memorabili per molti single ed emozioni intense e passionali per le coppie. La vita familiare non subirà intoppi e a volte la troppa monotonia potrebbe anche far sorgere un po’ di inquietudine.

Lavoro: la settimana trascorrerà tranquilla, ma la routine potrebbe rallentare le vostre giornate. Vi getterete a capofitto nel lavoro, e avrete a che fare con qualche incombenza da risolvere e non sempre sarà facile. Nel fine settimana ci sarà tuttavia un cambiamento favorevole nel trend professionale e potranno esserci ulteriori opportunità.