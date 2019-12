La sindaca di Fonni Daniela Falconi formalizzerà nelle prossime ore la denuncia ai carabinieri contro ignoti per il danneggiamento della nuova seggiovia del Bruncuspina, un impianto finanziato dalla Regione con 5 milioni di euro che entrerà in funzione per l’inverno 2020-2021. Questa mattina c’è stato un primo sopralluogo dei tecnici del Comune a cui seguiranno le verifiche in campo agli investigatori dell’Arma.

Saranno loro a stabilire se dietro il danno ad una delle 140 seggiole già montate ci sia stata la mano dell’uomo con un raid vandalico. Anche se piuttosto improbabile, non si può escludere infatti che l’impianto sia stato danneggiato da una bufera di neve. “E’ vero, in quella zona spira un vento fortissimo – dice all’ANSA la sindaca al termine del sopralluogo con i tecnici comunali – la cosa strana, però, è che ad essere stata scardinata è l’unica seggiola raggiungibile da chiunque da terra, tutte le altre sono state montate più in alto. Nelle prossime ore – conferma la prima cittadina – sporgeremo denuncia ai carabinieri: saranno loro a valutare come sono andate le cose”.

Ieri sera, a caldo, la sindaca si era lasciata andare ad uno sfogo amaro sul suo profilo Facebook: “Condanno in maniera netta questo misero gesto. Siamo uno dei paesi più seri e laboriosi dell’Isola, non sarà certo il gesto di un vile distruttore a spaventarci”.