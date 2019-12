Policlinico di Monserrato al top per le nascite in Sardegna. La struttura alle porte di Cagliari è prima nell’Isola con 1.725 parti nel 2017. Dietro l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari (1.399) e lo stabilimento Cliniche San Pietro-Aou di Sassari (1.158). Seguono il Giovanni Paolo II di Olbia (976) e il San Francesco di Nuoro (917). Sono i numeri del report elaborato dal portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane www.doveecomemicuro.it sulla base dei dati Pne 2018.

Complessivamente in Sardegna sono 13 gli ospedali pubblici o privati accreditati che effettuano parti contro i 17 del 2016. Il report rileva che il 23,1% (era il 18% tre anni fa) rispetta il valore di riferimento fissato a 1.000 parti l’anno , mentre il 38,5% (53% nel 2016) non rispetta il valore minimo di 500. “Per garantire una maggiore sicurezza questi centri andrebbero accorpati o riconvertiti, ad esempio in ambulatori – Grace Rabacchi, direttore sanitario dell’ospedale Sant’Anna di Torino – Un discorso a parte va fatto per gli ospedali situati nelle valli o in montagna, località difficili da raggiungere, in cui dei punti nascita devono necessariamente esserci anche se i loro volumi di attività non sono in linea con gli standard”.

Per quanto riguarda i tagli cesarei, in Sardegna solo il Santissima Trinità di Cagliari rispetta la soglia ministeriale: 25% per gli ospedale che eseguono 1.000 parti all’anno e 15% per quelli che ne effettuano meno.