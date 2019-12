Gli studenti dell’Istituto tecnico Angioy di Sassari si formeranno alla centrale elettrica di Fiume Santo. L’opportunità di conoscere dall’interno il mondo delle imprese è offerta ai ragazzi grazie al rinnovo, per il terzo anno consecutivo, della collaborazione fra Ep Produzione, la società che gestisce l’impianto del nord Sardegna, e l’Istituto tecnico, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. EPP ha aderito anche quest’anno al programma formativo, e insieme ad alcune ditte esterne che operano all’interno della Centrale accompagnerà i progetti di formazione di circa 50 studenti del 4° e 5° anno appartenenti agli indirizzi di Meccanica, Chimica ed Elettrotecnica.

Le aziende sarde coinvolte nel progetto sono: Ser.Tec, che per la centrale segue la manutenzione di mulini e nastri trasporto e il montaggio di strutture metalliche, condotte e tubazioni); Bitec, impresa impegnata in lavori elettrostrumentali e nei sistemi di videosorveglianza, controllo accessi e antincendio (specializzazioni elettriche); Elettronica professionale, attiva nei servizi di manutenzione ed assistenza al comparto sanitario, scientifico e laboratoristico.

EP Produzione ospiterà presso il laboratorio chimico della centrale gli studenti dell’indirizzo di Chimica. La durata del progetto di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Angioy, che inizierà la prossima settimana, sarà di 5 mesi e si concluderà ad aprile 2020: le quattro aziende ospiteranno presso la centrale tre ragazzi per volta per cinque giornate a tempo pieno (8 ore ciascuna per 40 ore di formazione settimanali) nell’arco di 1-2 settimane, garantendo così tra le 200 e le 400 ore di monte formativo.