Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, questa mattina, in una zona impervia della località “San Nicolò Lisandrusu” in territorio del comune di Buggerru, per soccorrere cinque cani da caccia finiti in un dirupo.

Sul posto sono intervenute due squadre di pronto intervento, la “5A” del distaccamento di Iglesias e la squadra del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) della sede centrale del Comando di Cagliari.

Le operazioni di recupero si sono rese difficili a causa della zona molto impervia rocciosa con una fitta vegetazione di macchia mediterranea, difficile da raggiungere con gli automezzi.

L’intervento si è protratto per alcune ore.

I Vigili del Fuoco si sono recati sul posto e hanno recuperato i poveri cagnolini poi riaffidati al proprietario sani e salvi.