La trasparenza degli atti amministrativi della Regione Sardegna al centro di un esposto all’Anac dei Radicali italiani. A chiedere un intervento urgente dell’Autorità anticorruzione sono la cagliaritana Laura di Napoli, del comitato nazionale, e il presidente Igor Boni. I due fanno notare che nell’elenco delle deliberazioni nel sito della Regione alcune sono pubblicate integralmente, altre appaiono solo con l’oggetto, senza possibilità di accedere al testo.

E che in queste ultime c’è un simbolo che “consiglia” all’utente di richiedere via mail all’amministrazione regionale il testo della delibera. Una scelta rivendicata dalla Giunta “per dare un segnale di trasparenza e immediatezza al cittadino, che in questo modo riuscirà ad avere in tempo reale le informazioni che gli interessano sulle delibere pubblicate”. Ma, obiettano i Radicali, “non è dato sapere sulla base di quali motivazioni alcune deliberazioni sono pubblicate integralmente e altre no: la decisione della Giunta Solinas è una continuata e aggravata violazione della normativa sulla trasparenza”.

La stessa contestazione viene mossa in queste settimane anche da diversi esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale, che hanno incalzato il governatore con ripetute interpellanze e interrogazioni.