Nel settembre del 2021 Olbia ospiterà il World Championship Junior, diventando per una settimana la capitale mondiale dello judo. La notizia è stata data oggi dal sindaco, Settimo Nizzi, e dal presidente della Federazione Internazionale di Judo, Marius Viser: “Il risultato mi inorgoglisce come sindaco, per ciò che questo grande evento rappresenta per la nostra città, ma anche come ex sportivo di questa meravigliosa disciplina.

Le interlocuzioni sono iniziate molto tempo fa ed ora possiamo finalmente gioire per aver raggiunto il nostro obiettivo”, ha dichiarato il primo cittadino. La manifestazione accoglierà in città oltre 600 atleti provenienti da 150 Paesi, e sarà seguita mediaticamente dalle principali emittenti televisive internazionali come la Cnn, la Bbc ed Eurosport, proiettando l’immagine di Olbia e della Sardegna in tutto il mondo.

“È un onore per me visitare Olbia e organizzare qui il campionato del mondo juniores. La scelta è ricaduta sulla Sardegna, e su Olbia in particolare, perché è una destinazione verso la quale tutti si muovono volentieri e io stesso ho un feeling particolare con la città, come ho già avuto modo di testare durante il World Championship Veterans 2017”, ha aggiunto Marius Viser. In occasione del World Championship Junior di judo, saranno messe a disposizione alcune wild card che consentiranno ad atleti locali di partecipare alla prestigiosa competizione.