Lo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape), i fondi per la lotta alla povertà, il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Su questi temi in particolare è stato fatto il punto oggi durante la conferenza permanente Regione-Enti locali, presenti gli assessori di Enti locali, Sanità e Industria, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il presidente dell’Anci Emiliano Deiana.

Sul Suape, l’assessora dell’Industria Anita Pili ha sottolineato che le nuove direttive saranno operative entro i primi due mesi del 2020, mentre il collega degli Enti locali, Quirico Sanna, ha ricordato che gli sportelli possono essere gestiti direttamente dai Comuni.

L’assessore della Sanità Mario Nieddu ha invece portato all’attenzione della conferenza l’implementazione delle linee di indirizzo sull’intervento per bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, l’istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza, i criteri di ripartizione delle somme destinate al finanziamento dell’attività di sport terapia, e il riparto delle annualità 2019 delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.