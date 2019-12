‘Una serie di documenti inediti e clamorosi, secondo i quali Giuseppe Conte, nella vicenda del concorso all’università e del suo rapporto professionale con il maestro e mentore Guido Alpa, non avrebbe detto tutta la verità’: è il contenuto del servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti che le Iene manderanno in onda domani, martedì 3 dicembre alle 21.15. Lo annuncia il programma di Italia 1 sul sito. Il servizio proporrà, si legge: “Una serie di documenti clamorosi che smentiscono tutte le versioni date sinora dal premier su questa storia”. Ma Conte smentisce.

“E’ una questione un po’ vecchia che si trascina da tempo, stanno rimestando sul mio concorso del 2002. Il professor Alpa viene perseguitato perché c’è stato questo concorso. Ho chiarito che mai c’è stato un conflitto di interessi, mai un’associazione professionale tra di noi, mai un conto corrente comune, in merito al concorso da professore ordinario, hanno deciso all’unanimità i 5 commissari. Vedrò il servizio, se necessario preciseremo ancora in piena trasparenza. Lo dice il premier Giuseppe Conte ospite di photoANSA 2019, in merito al servizio de Le Iene.