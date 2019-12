Alla ‘Sardinia Arena’ va in scane il festival dello spettacolo e del gol con i blucerchiati due volte avanti (con Quagliarella, autore di una doppietta e e Ramirez) ma raggiunti dal gol di Nainggolan e dallla doppietta di Joao Pedro, prima del sigillo di Cerri al 96′. Grazie a questo successo la squadra di Maran torna al 4/o posto in coabotazione con la Roma, a 28 punti, mentre i liguri restano in zona retrocessione.

4-3: al 51′ del st Cerri devia di testa un cross di Luca Pellegrini

3-3: al 33′ del st, cross morbidissimo di Nainggolan e Joao Pedro, in anticipo su tutti, batte ancora Audero.

2-3: al 32′ del st, cross di Pellegrini per Joao Pedro, il dieci del Cagliari, con un tocco morbidissimo segna.

1-3: al 25′ del st, cross di Gabbiadini e Quagliarella, con una conclusione meravigliosa al volo, buca Rafael.

1-2: al 23′ del st, Nainggolan si accentra dalla sinistra e scarica un bolide che s’infila sul secondo palo.

0-2: al 7′ del st, Ramirez scarica per Quagliarella; il capitano rida’ la sfera all’uruguaiano che insacca.

0-1: al 37′ del pt, Pellegrini, scivolando, travolge Gabbiadini in area, dal dischetto Quagliarella insacca.