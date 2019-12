Shock a Loughton, tranquilla località dell’Essex, nel sud dell’Inghilterra, dove nel pomeriggio un bambino di 12 anni è rimasto ucciso e altri 4 ragazzi e una donna 53enne feriti dopo essere stati investiti da un’utilitaria il cui guidatore si è poi dato alla fuga.

Il fatto è avvenuto dinanzi a una scuola secondaria, la Debden Park High School, come ha riferito la Essex Police che ha aperto un’indagine per omicidio e tentato omicidio. Gli investigatori non escludono per ora un atto deliberato, ma neppure l’ipotesi di un pirata della strada e non si avventurano al momento a indicare alcuna pista in un Paese ancora in preda all’angoscia dopo il ritorno dell’incubo del terrorismo a Londra: dove venerdì Usman Khan, ex detenuto jihadista in libertà vigilata, ha ucciso a coltellate due giovani e ha ferito altre tre persone prima di essere freddato sul London Bridge da un agente. Mentre la preside della scuola, Helen Gascoyne, ha confermato in serata che il 12enne era un allievo dell’istituto.