West Ham heavy metal, gli “Iron Maiden” sulla maglia

Iron Maiden e West Ham chiudono un accordo sognato e voluto da Steve Harris, bassista, compositore e fondatore della band heavy metal che ora lo ha relizzato: quello di vedere la scritta Iron Maiden nella maglia del West Ham.

Tifoso degli hammers da sempre, Steve Harris ha annunciato con un certo orgoglio la collaborazione con il club e la creazione di una speciale maglia battezzata “Die With Your Boots On”, un successo dell’album “Piece of Mind” del 1993.

Nella foto per promuovere la nuova casacca del West Ham il musicista è ritratto con la nuova maglia e un pallone in mano, a suo fianco il calciatore argentino Pablo Zabaleta con un basso a tracolla.