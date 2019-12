È stato lo stesso Giorgio Ferrero, direttore artistico della 42^ Edizione del Festival, a scegliere il gruppo sardo, spiegando che i biglietti d’oro saranno consegnati durante una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi: «Alla quale seguirà una grande cena in onore dei premiati che vedrà anche l’esibizione live di questo gruppo musicale chiamato Il Klan che rivisiterà in chiave rock le colonne sonore dei film». (fonte intervista E-Duesse.it).

Il Klan è un nuovo progetto musicale fondato da Sergio Piras, noto cantautore, produttore e frontman dei Tamurita.

L’idea è nata da due sue grandi passioni, il rock ed il cinema, e dal desiderio di portare sul palco uno spettacolo che potesse racchiuderle entrambe.

Così Il Klan porta in scena i migliori brani che hanno fatto la storia del Cinema e della Tv rivisitati in chiave Rock’N’Roll. Per rendere lo spettacolo ancora più emozionante ogni brano sarà accompagnato dalla proiezione di video ed immagini dei film di appartenenza, regalando al pubblico un vero e proprio viaggio nella storia delle Colonne Sonore.