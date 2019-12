Una foto di Donatella Raffai, storica conduttrice di “Chi l’ha Visto” apre il post su Facebook del consigliere regionale Francesco Agus, che si domanda: “Perché il Presidente è sempre assente in Consiglio?”

“Lo abbiamo visto in tv dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio ed abbiamo tirato un sospiro di sollievo: il Presidente della Regione, assente durante i lavori di Consiglio, è vivo e gode di buona salute. In questi nove mesi avrà partecipato a non più di cinque sedute ed è intervenuto tre volte. Nel mentre è stato iperpresente a tutti i convegni e le iniziative elettorali della Lega Nord. Questione di priorità, evidentemente.

Durante le trattative sulle norme intruse nel bilancio, il suo nome echeggiava nei corridoi del palazzo solo all’interno della frase “il Presidente vuole approvare per forza la norma salva-amici”.

Come mettere al riparo norme illegittime fosse oggi il principale problema dei sardi. Sarà anche per questo che il Presidente non è popolarissimo, dicono i sondaggi.

Le classifiche di gradimento lasciano il tempo che trovano. Però oggi vedo in seria difficoltà anche i colleghi di maggioranza che dovrebbero difenderlo ed invece sono così esasperati dalla pochezza espressa sino ad ora da lamentarsi pubblicamente. E non al bar ma dai palchi dei loro congressi.

Ma cerchiamo di capire meglio. Perché il Presidente è sempre assente in Consiglio? Ad onor del vero non siamo stati teneri con lui e ogni volta che ha messo piede in aula abbiamo fatto, ci perdoni, il ruolo dell’opposizione. E che dovevamo fare? Fargli i complimenti per la cravatta, vista la totale assenza di riforme presentate su cui confrontarci? Non penso però che la sua latitanza sia legata alla paura delle nostre critiche.

Penso piuttosto che i continui mal di pancia che lo tengono lontano dalle sedute di via Roma servano a evitare il confronto con i componenti della sua maggioranza. A cui ha promesso troppo, evidentemente, e ora, non potendo assolvere agli impegni, pensa di comportarsi più o meno come faceva Benigni nel film Il mostro per evitare di incontrare il portinaio a cui doveva dei soldi.

Quattro anni così sono lunghi da passare. In bocca al lupo Sardegna“.