Ha tentato di rubare un cellulare durante i controlli all’aeroporto di Elmas. Per sua sfortuna, però, il proprietario si è subito accorto della mancanza del telefonino e si è immediatamente rivolto prima agli operatori della security aeroportuale, poi agli Agenti in servizio presso l’Ufficio di Polizia.

Così, un cagliaritano incensurato, beccato dalle telecamere di sicurezza dell’aeroporto mentre tentava di imbarcarsi per Genova, è stato arrestato dagli Agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima-Aerea per furto.

Il cellulare è stato immediatamente restituito alla vittima in tempo utile per imbarcarsi sul volo per Palermo.

L’uomo, che si trova nella propria abitazione, è in attesa dell’udienza di convalida con rito per direttissima, previsto per la mattina di oggi.