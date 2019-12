Era seduto sulla sua utilitaria parcheggiata in una piazzetta di Villaputzu con ben visibile un lampeggiante blu identico a quello in dotazione alle forze dell’ordine. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di controllarlo, scoprendo che in auto e casa aveva nascosto 30 grammi di marijuana, mille euro in contanti e sei coltelli a serramanico.

In carcere per detenzione e spaccio di droga e detenzione illegale di un segno distintivo identificativo delle forze di polizia, è finito un uomo di 60 anni. Quanto al lampeggiante, che è stato sequestrato, l’arrestato ha dichiarato di averlo comprato su una bancarella.