Due proposte di legge in Consiglio regionale per far fronte alla mole enorme di pratiche arretrate di Argea, relative a premi e contributi nel comparto dell’agricoltura. Attualmente sono 51.407 quelle pregresse del Piano di sviluppo rurale nelle varie misure, alle quali si aggiungono altre 38.121 pratiche da istruire per la campagna 2019.

La proposta all’esame da oggi in commissione Autonomia porta la firma dei capigruppo di maggioranza e ha due articoli: uno contiene le misure necessarie per accelerare l’istruttoria delle pratiche, l’altro interessa un tema completamente diverso, cioè il conferimento delle funzioni di direttore generale. Si tratta, quindi, di due delle norme “intruse” stralciate su richiesta dell’opposizione dall’assestamento di bilancio da 80 milioni approvato venerdì dall’Aula.

L’altra proposta di legge è presentata dai Progressisti (prima firma Gianfranco Satta) ed è sottoscritta dai consiglieri di Pd e LeU. Prevede un piano straordinario per velocizzare lo smaltimento delle pratiche arretrate che dovrà essere disposto da Argea e realizzato in collaborazione con le altre agenzie Laore e Agris attraverso l’impiego prioritario del proprio personale. Avrà una durata di 12 mesi con l’obiettivo di concludere tutte le istanze passate e portare a regolare regime istruttorio le nuove, entro e non oltre l’anno prossimo, partendo con la massima celerità già a partire dal mese in corso.