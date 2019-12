I Carabinieri della Compagnia di Oristano hanno arrestato P. C. R., 22enne disoccupato di Simaxis, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di San vero Milis, nel corso di un controllo, lo hanno trovato in possesso di 483 grammi di marijuana che aveva nascosta in auto nell’autovettura.

A quel punto i militari, supportati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, hanno esteso la perquisizione al domicilio del 22enne. L’attività ha consentito di trovare altri 15 grammi di cocaina e 370 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati ed il giovane, su disposizione del pm di turno è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. L’arresto è stato convalidato e la difesa ha chiesto i termini a difesa, motivo per il quale l’udienza è stata rinviata a lunedì prossimo.