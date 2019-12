Educazione alimentare e corretti stili di vita. E’ il progetto che l’Ufficio scolastico regionale e 3A, la prima cooperativa lattiero casearia dell’Isola, intendono avviare con il protocollo d’intesa di durata biennale siglato oggi a Cagliari. La firma è stata posta dal direttore generale dell’Usr Francesco Feliziani e dal presidente di Latte Arborea Gianfilippo Contu, nel corso di un evento al Liceo scientifico Pacinotti.

Il piano intende contribuire allo sviluppo, negli studenti, di una coscienza e conoscenza critica sull’educazione alimentare e le attività motorie e formative promosse dal ministero dell’Istruzione, dal Coni, da vari enti e associazioni, attraverso le attività sportive per gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21.

L’obiettivo finale è di aiutare i giovani ad acquisire uno stile di vita salutare e corrette abitudini alimentari, per prevenire atteggiamenti che possano concorrere all’insorgenza di patologie diffuse e dagli elevati costi sociali, come le malattie cardiovascolari, il diabete e l’obesità; stimolare alla pratica delle attività motorie e sportive e allo stesso tempo sensibilizzare i ragazzi sui temi di un’alimentazione sana e corretta; coinvolgere l’istituzione scuola in scelte finalizzate alla riduzione dei comportamenti a rischio (sedentarietà, scorretta alimentazione, discriminazione sociale) e alla definizione di percorsi e di esperienze adeguate alla popolazione scolastica; creare sinergie e collaborazioni tra il mondo della scuola e i soggetti esterni che operano nel campo dell’educazione; organizzare almeno 4 incontri di formazione per docenti e/o studenti.

Per raggiungere questi obiettivi l’Usr si impegna, tra gli altri punti, a promuovere il coinvolgimento di scuole, Università, enti pubblici e associazioni del proprio ambito territoriale nel progetto; a sensibilizzare i dirigenti scolastici, docenti e studenti nel promuovere collaborazioni e iniziative didattiche a tema, viaggi d’istruzione presso la filiera produttiva della Cooperativa Latte Arborea; a costituire presso l’Usp di Oristano un apposito gruppo di lavoro che curi le relazioni tra le scuole e tutti i soggetti interessati al progetto promosso da Latte Arborea.